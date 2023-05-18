Не похоже на высадку в Нормандии: в США высказались о контрнаступлении Украины

В Белом доме заявили, что не будут комментировать вопросы медиа о том, началось ли контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

"Как вы знаете, это не похоже на высадку в день "Д" (операция на Нормандии во время Второй мировой войны — Ред.) на пляже. Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны", — подчеркнул Салливан.

Поэтому советник Джо Байдена высказался, что не собирается говорить, началось наступление Украины или нет.

"Я позволю украинцам охарактеризовать и описать то, что они делают. Я просто сказал бы, что в некоторых частях Украины продолжаются интенсивные боевые действия, которые мы видели недавно на примере боев под Бахмутом", — подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, издание CNN со ссылкой на официального представителя США сообщило, что агрессорка Российская Федерация усилила ракетные удары по Украине, потому что так пытается отложить контрнаступление ВСУ на несколько недель или месяцев.

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