"Не помню, чтобы немецкие туристы в 1943 году ездили в Великобританию": Польша призывает не давать виз россиянам

Власти этого государства подчеркнули, что после жестокой войны против Украины граждане РФ не должны получать негуманитарные визы.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет polskieradio24.pl.

Маравецкий подчеркнул, что прекращение выдачи виз россиянам является еще одним рычагом давления на Кремль. Он напомнил, что во время Второй мировой войны немецкие туристы не ездили в страны цивилизованного мира.

"Я не помню, чтобы в 1943 году немецкие туристы путешествовали, например, в Великобританию или другие страны свободного мира с туристической целью. Сегодня Россия является варварским агрессором, который убивает мирное население и совершает ужасные преступления в Украине. Преступления геноцида . Российские активы должны быть конфискованы, об этом я также говорил нашим друзьям из Евросоюза, и россияне не должны получать негуманитарные визы, – подчеркнул он.

Напомним, ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощении выдачи виз.

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