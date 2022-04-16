Не помогут даже измененные флаги: Италия закрывает порты для российскиї кораблей

Не помогут даже измененные флаги: Италия закрывает порты для российскиї кораблей

Однако запрет не распространяется на суда, нуждающиеся в помощи или убежище.

В рамках санкций Евросоюза против России Италия с 17 апреля закрывает порты для российских кораблей. Запрет распространяется и на корабли, сменившие флаги после 24 февраля.

Об этом пишет repubblica.it.

Отмечается, что российские суда, находящиеся сейчас в итальянских портах, должны будут оставить их сразу после завершения коммерческой деятельности.

Напомним, что согласно европейским санкциям, в портах стран-членов ЕС запрещено принимать российские суда.

"Эта мера распространяется также на суда, которые сменили свой флаг с российского на любой другой после 24 февраля 2022 года", – говорится в циркуляре.

Однако запрет не распространяется на суда, нуждающиеся в помощи или убежище, которым нужен доступ к портам из соображений безопасности или спасших людей в море.

Напомним, с 17 апреля кораблям под российским флагом также запрещено заходить в порты Румынии.

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