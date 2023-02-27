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Не понравилась прическа: в Москве преподаватель вытащил ученика за волосы из класса и избил (видео)

Не понравилась прическа: в Москве преподаватель вытащил ученика за волосы из класса и избил (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1305
Время на прочтение
1 мин
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Не понравилась прическа: в Москве преподаватель вытащил ученика за волосы из класса и избил (видео)

Фото: Telegram-канал Mash

Пострадавшего осмотрели врачи скорой и диагностировали травму носа и головы.

В Москве преподаватель избил школьника на уроке финансовой грамотности. Предварительно ему не понравилась прическа восьмиклассника.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash и обнародовал видео.

"Мужчину в военной форме зовут Сергей Окопский. В учреждении №2031 он руководит кадетским классом и учит детей тому, как работать с деньгами и не превратиться в банкрота. На очередном уроке мужчина увидел восьмиклассника с хаером и перешел в режим гнева. Начал кричать и требовать выйти из помещения", — говорится в сообщении.

Как только мальчик отказался, преподаватель схватил его за волосы и потащил в коридор. Там учитель перевел мальчика в партер и нанес несколько ударов.

Вскоре приехала скорая помощь. Пострадавшего осмотрели и диагностировали травму носа и головы.

Напомним, путинский генерал обнажился камерой и станцевал стриптиз.

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