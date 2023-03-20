Не понравился цвет скамеек: в РФ пенсионер написал донос на детский сад из-за "пропаганды ЛГБТ"

В детский сад пришли силовики с проверкой.

В Ставропольском крае РФ проверяют детский сад на пропаганду ЛГБТ – мужчина написал донос на детское заведение через разноцветные лавки и ворота.

Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

В полицию заявил житель Ессентуков 65-летний Николай Г.

Ранним утром мужчина шел по городу и заметил дошкольное учреждение. Пенсионеру не понравились разноцветные ворота и лавочки на территории детсада "Зоряночка".

Более того, они напомнили Николаю цвета ЛГБТ, и гражданин поспешил написать соответствующее заявление силовикам. В настоящее время детский сад проверяют на пропаганду.

Напомним, жительница Москвы написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери, обвинив ее в русофобии.

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