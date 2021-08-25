"Не потому, что пиар какой-то" Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы и картофель

"Не потому, что пиар какой-то" Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы и картофель

Также он рассказал о молоке, которое дают его 13 коров.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не просто выращивает разные культуры овощей и ягод на своем приусадебном участке, но и экспериментирует, лично проверяя наработки белорусских ученых. По его словам, белорусский арбуз уже имеет неплохие вкусовые качества.

Об этом он рассказал во время посещения хозяйства "Острошицы" (Логойский район Минской области), сообщает в среду, 25 августа его пресс-служба.

"Арбузы — это не потому, что пиар какой-то, это эксперименты. Я начинал с одного голландского сорта, вчера собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли на кухню, поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. белорусский уже неплохой ", — рассказал он.

Лукашенко добавил, что аналогичным образом высевает и другие сельскохозяйственные культуры, в частности — картофель, рапс и травы, а также разводит коров, которые дают "самое чистое молоко".

"То есть я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей — это вопрос номер один", — резюмировал он.

Напомним:

В прошлом году Александр Лукашенко собрал собственный урожай картофеля и отдал часть его сотрудникам ОМОНа.

и отдал часть его сотрудникам ОМОНа. А под 2018 Новый Год прислал президенту РФ Владимиру Путину новогодний подарок: сало и четыре мешка картошки со своего двора.

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