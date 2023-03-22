Путин предлагал руководству Китая в шесть раз увеличить поставки газа в КНР до 2030 года.

Во время своего визита в РФ китайский лидер Си Цзиньпин не подписал соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", на что очень надеялись в Москве.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сам российский диктатор Владимир Путин заявлял, что стороны согласовали практически все положения по строительству газопровода через территорию Монголии, однако совместные заявления с Си Цзиньпином оказались гораздо более скромными.

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Путин предлагал китайскому коллеге в шесть раз увеличить поставки газа КНР к 2030 году.

Однако в Пекине не хотят повторять ошибку Европы и становиться слишком зависимыми от российского сырья. Тем более, у Китая есть большой выбор поставщиков, среди которых. США, Австралия, Туркменистан и Катар.

"Для Китая сейчас рынок продавца [предложение превышает спрос]. Китай может ждать сколь угодно долго, пока Россия не сделает чрезвычайно приятное предложение. Дополнительный газ из России не нужен, особенно после экономического спада, вызванного карантинами", – сказал старший аналитик Американского фонда изучения энергетической политики Бэтт Оджерел.

Проектирование Силы Сибири-2 началось еще в 2020 году, Россия рассчитывает увеличить поставки газа Китая до 50 млрд куб. м в год.

С учетом расширения газопровода "Сила Сибири-1", это вместе позволит к 2030 году увеличить поставки в Китай до 98 млрд кубов газа. Также Россия планирует поставлять 100 млн. тонн сжиженного газа. Это все равно меньше, чем Россия потеряла в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встреч с российским преступником Владимиром Путиным доминировал и смотрел с психологическим давлением на него. Китайский президент "просто издевался над ним".

Кроме того, мы ранее информировали, что Администрация США планирует претворить в жизнь возможность проведения телефонных переговоров президента Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпинем.

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