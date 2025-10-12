- Дата публикации
Не повторяйте ошибки "одной страны": в Кремле пригрозили Молдове агрессией
В Кремле напомнили Молдове, что могут напасть на нее как на Украину: Песков угрожает последствиями за признание РФ угрозой.
Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков пригрозил Молдове не повторять ошибок «одной страны», намекая на Украину.
Таким образом, спикер Путина отреагировал на новую военную доктрину Молдовы, в которой Россия названа главной угрозой безопасности, передает Euronews.
«Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии. Нынешнее руководство Молдовы, на наш взгляд, совершает серьезную ошибку», — сказал представитель Кремля.
Песков пригрозил Молдове повторением судьбы «одного государства». В словах спикера Путина угадывается намек на Украину.
«Они (Молдова — Ред.) считают, что линия по выстраиванию отношений с Европой предполагает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — отметил он.
Напомним, что партия президентки Санду победила на парламентских выборах в Молдове.