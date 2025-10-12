ТСН в социальных сетях

1338
1 мин

Не повторяйте ошибки "одной страны": в Кремле пригрозили Молдове агрессией

В Кремле напомнили Молдове, что могут напасть на нее как на Украину: Песков угрожает последствиями за признание РФ угрозой.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков пригрозил Молдове не повторять ошибок «одной страны», намекая на Украину.

Таким образом, спикер Путина отреагировал на новую военную доктрину Молдовы, в которой Россия названа главной угрозой безопасности, передает Euronews.

«Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии. Нынешнее руководство Молдовы, на наш взгляд, совершает серьезную ошибку», — сказал представитель Кремля.

Песков пригрозил Молдове повторением судьбы «одного государства». В словах спикера Путина угадывается намек на Украину.

«Они (Молдова — Ред.) считают, что линия по выстраиванию отношений с Европой предполагает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — отметил он.

Напомним, что партия президентки Санду победила на парламентских выборах в Молдове.

