Не появляется на публике и едва говорит: что известно о состоянии Моджтабы Хаменеи

Моджтаба Хаменеи / © Associated Press

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после авиаудара перенес три операции на одной ноге и может потребовать протеза. Кроме того, он восстанавливается после операции на руке, а тяжелые ожоги лица и губ затрудняют речь. Впереди его, вероятно, ждет еще и пластическая операция.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в ближайшем окружении Хаменеи.

По словам официальных лиц, Хаменеи не записывал видео- или аудиооборот, поскольку не хочет выглядеть уязвимым или слабым в своем первом публичном выступлении. Он опубликовал несколько письменных заявлений, размещенных в интернете и зачитанных на государственном телевидении.

Сообщения ему пишутся от руки, запечатываются в конверты и передаются живой цепочкой от одного доверенного курьера к другому, путешествующими по автомагистралям и проселочным дорогам, на автомобилях и мотоциклах, пока не достанутся его убежища. Его указания по разным вопросам поступают так же.

В Reuters отметили, что эти данные совпадают с заявлением министра обороны США Пита Гегсета, ранее говорившего, что Хаменеи был ранен и, вероятно, получил серьезные увечья. Источник в американской разведке, по информации агентства, предполагал, что он мог потерять ногу.

Напомним, Моджтаба Хаменеи получил ранения во время той же серии ударов, в результате которых погиб предыдущий верховный лидер Ирана - аятолла Али Хаменеи, а также члены его семьи.