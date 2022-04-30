"Не позволим себя шантажировать": Германия не собирается платить России за газ в рублях

Министр финансов Германии Кристиан Линднер исключил оплату российского газа в рублях.
По его словам, Германия не будет платить за поставки газа из страны-агрессора в российской валюте.
Об этом Линднер написал на своей странице в Twitter.
"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не позволим себя шантажировать! Мы и дальше не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы поскорее стать независимыми от России", - написал Линднер в соцсети.
An #Putin gerichtet, sage их ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht в #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig вон Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo— Christian Lindner (@c_lindner) 30 апреля 2022
Ранее сообщалось, что крупнейшие энергетические компании Европы готовятся платить за газ в рублях. Также стало известно, что десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в "Газпромбанке".
В то же время недавно стало известно, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.
В то же время источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", сообщил, что, по крайней мере, до второй половины мая Кремль не будет отключать другие страны, которые отказываются от условий Путина. В это время должны быть осуществлены следующие платежи, от чего фактически будет зависеть дальнейшая судьба поставок газа в Европу.
Еврокомиссия предупредила членов ЕС – покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.
Следует отметить, что в настоящее время Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.
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