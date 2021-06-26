"Не приезжайте": Амстердам больше не приветствует жаждущих секса и наркотиков туристов

"Не приезжайте": Амстердам больше не приветствует жаждущих секса и наркотиков туристов

Жители Амстердама не хотят снова страдать от "шумных и пьяных" туристов, которые не приезжали во время карантина.

Городской совет Амстердама потратил 100 тысяч евро на онлайн-кампанию "Наслаждайтесь и уважайте", которая призывает путешественников посещать объекты культурного наследия города и предупреждает желающих развлечься о штрафах.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что во время обусловленного пандемией COVID-19 карантина местные жители, впервые за долгое время оставшиеся без "шумных и пьяных" туристов, вернулись в районы, которых избегали годами.

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"Мы не хотим возвращаться к тому, что мы видели до пандемии, когда массовые скопления людей в Квартале красных фонарей и развлекательных зонах города наносили неудобства жителям", — говорится в заявлении горсовета.

Чиновники отметили, что Амстердам всегда будет приветствовать туристов, которые уважают город и его жителей.

"Посетители, которые неуважительно относятся к нашим жителей и наследию, не приветствуются. Мы говорим им: не приезжайте в Амстердам", — заявили местные власти.

Сейчас онлайн-кампания нацелена на британских мужчин в возрасте от 18 до 34 лет, которые рассматривают возможность поездки в столицу Нидерландов. В ближайшие несколько месяцев кампанию распространят на целевые группы в других странах.

"Амстердаму нужны туристы, без них наши прекрасные музеи и рестораны не выжили бы, — говорит Никола Теобальд, которая 30 лет живет в центре города. — Но это был бонус во время пандемии, когда они не могли приехать. Больше никаких больших групп, толпящихся в районе канала, которых, в худшем случае, рвало от алкоголя и наркотиков. Мы вернули наш город, и нам это понравилось".

Нынешняя кампания предупреждает туристов о том, что они могут получить 140 евро штрафа за мочеиспускание в общественных местах, нарушение покоя в центре или засорение города.

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Этим летом власти также решили временно запретить веселящий газ, алкоголь и звуковые системы во время массовых собраний вдоль каналов и в Квартале красных фонарей. Кроме того, в городе будет действовать дополнительная полиция, которая будет штрафовать посетителей, спящих в своих машинах.

В 2019 году Амстердам посетили около 20 миллионов иностранных туристов. 70% прибыли поступило от посетителей из соседних стран — Германии и Бельгии, а также Великобритании.

Незадолго до пандемии местные жители жаловались, что их город превратился в "туристический мир Диснея". Тогда власти Амстердама предлагало перенести часть квартала красных фонарей в комплекс "Эротический центр" за городом. Это предложение, однако, вызвало возмущение со стороны секс-работников.

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