Не привязали веревку: в Бразилии женщина погибла после прыжка с моста

Прыжки / Иллюстративные фото / © pixabay.com

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В Бразилии погибла 21-летняя модель Мария Эдуарда Родригес из-за падения с моста. Ранее она делилась в соцсетях сообщениями о предстоящем экстремальном прыжке , предстоящем с 40-метрового моста в городе Лимейра.

Об этом сообщает UNILAD .

Детали жуткой трагедии

На видео видно, как девушка стоит с разведенными в стороны руками, а три инструктора поднимают ее и несут к краю моста. После этого ее толкают вниз.

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Сразу после прыжка очевидцы начали кричать на португальском: «Веревка, люди, веревка!». Как выяснилось, страховочный трос не был прикреплен к девушке и остался лежать на мосту.

За несколько минут до трагедии Мария Эдуарда опубликовала в Instagram фотографии браслетов, полученных перед прыжком. В одном из сообщений она в шутку написала: «Кто тот сумасшедший, который позволил мне прыгнуть с моста?». После трагедии эти слова приобрели жуткий смысл.

На место происшествия прибыли спасатели, однако спасти девушку не удалось. Медики констатировали ее смерть на месте.

После инцидента тело погибшей доставили в Институт судебной медицины. Правоохранители начали расследование.

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По данным местных СМИ, на месте трагедии задержали шесть человек, а двое из них якобы пытались скрыться после инцидента. Полиция также проверяет, могла ли халатность стать причиной гибели девушки.

Как сообщают бразильские медиа, после трагедии был удален Instagram-аккаунт компании, которая организовывала прыжки, а также WhatsApp-группу, по которой распространялась информация о них.

Событие также повлекло за собой споры относительно доступа людей к мосту. Городские власти Лимейры заявили о намерении судиться с федеральным правительством Бразилии, утверждая, что мост находится в федеральной юрисдикции. В мэрии отмечают, что в течение нескольких месяцев предупреждали об опасности свободного доступа к объекту.

Ранее австралийская спортсменка Риана Иффланд стала первой женщиной в мире, которая успешно прыгнула в воду из движущегося воздушного шара . Экстремальный скачок произошел в австралийском штате New South Wales. Воздушный шар поднялся примерно на 40 метров, после чего начал снижаться до точки погружения. Спортсменка нырнула в воду с высоты 18 метров. По словам Иффланда, на такой необычный вызов ее вдохновил длительный перерыв в тренировках из-за карантина. После рекордного скачка спортсменка призналась, что до сих пор находится под сильными впечатлениями от пережитых эмоций.

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