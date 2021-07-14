Не признают в ЕС: супругам отказали в посадке на рейс из-за прививки индийской вакциной AstraZeneca

Не признают в ЕС: супругам отказали в посадке на рейс из-за прививки индийской вакциной AstraZeneca

Этой вакциной прививают и украинцев.

Стив и Гленда Харди из Великобритании не смогли совершить посадку на рейс на Мальту из-за того, что получили прививки индийской версией COVID-вакцины AstraZeneca, до сих пор не лицензированной в ЕС.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что путешественники планировали посетить сына, с которым не виделись больше года, однако в пятницу в аэропорту Манчестера сотрудники туристического оператора Tui запретили супругам сесть на самолет.

"Мы думали, что защитили себя. Мы заплатили за ПЦР-тесты, загрузили приложение NHS и распечатали письмо, однако провалили последнее препятствие", — рассказала 63-летняя Гленда Харди.

По ее словам, в момент вакцинации супруги не знали, какую именно вакцину получает: "Мы не знали, что получаем. В этом мы доверились правительству".

В то же время Министерство здравоохранения и социальной защиты Великобритании ранее настаивало на том, что ни один британец, получивший уколы индийского производства, не пострадает.

"Все вакцины AstraZeneca, вводимые в Великобритании, являются одним и тем же продуктом и указаны в карте NHS Covid Pass как вакцины Vaxzevria. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило эту вакцину, и мы уверены, что поездки не пострадают", — отмечали в ведомстве.

Гленда Харди же заметила, что в то утро в посадке на рейс отказали еще как минимум троим путешественникам.

Сотрудник Tui же посоветовал супругам попытаться получить "третий укол" одобренной европейским регулятором вакциной, однако сейчас ревакцинироваться в Великобритании невозможно.

В общем препаратом, одобренным ВОЗ, однако не утвержденным Европейским агентством по лекарственным средствам, вакцинировались до пяти миллионов британцев. Напомним, что изготовленной в Индии вакциной также прививают украинцев.

Около 15 стран, в том числе Испания, Греция и Германия, одобрили вакцину индийского производства, тогда как еще более десяти государств, в частности Франция, Италия и Хорватия, не позволили использование препарата, производимого в Индии.

Между тем в Tui сообщили, что после огласки этой ситуации мальтийские власти изменили требования к въезду и "с клиентами, оформившими бронирование, связались".

Ранее сообщалось, что у граждан Индии, которых прививали от коронавируса вакциной CoviShield (местное название AstraZeneca. — Ред.), возникли трудности с поездками в Евросоюз. Руководство Института сыворотки (Serum Institute), где производят препарат, сейчас занимается решением этой проблемы.

Новости мира: индийский производитель CoviShield обещает уговорить ЕС признавать эту вакцину

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