«Не продержались бы и двух дней»: Трамп приписал себе спасение Украины в первые дни войны

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что без американского оружия Украина «не продержалась бы и одного-двух дней».

Об этом глава Белого дома сказал в разговоре с журналистами.

Трамп похвалил себя за то, что именно он первым в своей предыдущей каденции передал противотанковые ракеты.

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«Они (украинцы — Ред.) не продержались бы и одного-двух дней. Они не смогли бы этого сделать. Помните противотанковые ракеты? Помните, когда танки застряли в болоте, а они (украинцы — Ред.) ходили вокруг — и бум-бум-бум? Это все было передано вашим покорным слугой. Говорили, что Обама давал простыни, а Трамп дал противотанковое оружие — одно из самых разрушительных вооружений», — сказал Трамп.

Президент США убежден, что без американского оборудования Украина не смогла бы сегодня воевать. Он повторил, что Штаты передали Украине оружие «на сотни миллиардов долларов». Украинские власти такие цифры неоднократно опровергали.

«Мы предоставили им оборудование на сотни миллиардов долларов. И лучшее оборудование, мы производим лучшее оборудование где угодно в мире», — сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп отреагировал на письмо Зеленского Путину.

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Ранее Трамп заявил, что если бы не он, «Израиля не было бы».

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