Не пропадать же добру: в Польше после ликвидации сексшопа выброшен на свалку товар размели со скоростью звука

Не пропадать же добру: в Польше после ликвидации сексшопа выброшен на свалку товар размели со скоростью звука

Местные жители атаковали мусорные баки с товарами для взрослых, поэтому каждая вещь нашла своего владельца.

Во Вроцлаве после 16 лет работы закрыли магазин для взрослых "Beatе Ushe". Все, что не продали, выбросили просто на помойку.

Об этом сообщает InPoland.

Вчера, 15 октября, во Вроцлаве сексшоп, который ранее заявил о своем закрытии, выбросил остаток ассортимента товара в мусорный бак. Впрочем, полежали товары для взрослых недолго.

Кто-то сообщил о "клубничном" содержании контейнера в соцсети. Звать дважды не пришлось, люди набежали и размели все, что нашли в мусорном баке.

Отмечается, что наибольшим спросом пользовались вибраторы.

Напомним, о чем ходят украинцы в секс-шопы и что покупают чаще всего

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