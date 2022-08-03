"Не простим": россияне обиделись на США за санкции против любовницы Путина Кабаевой

В России недовольны санкциями США, введенными против российской эксгимнастки и вероятной любовницы диктатора Владимира Путина Алины Кабаевой. Также она является председателем совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, владеющий контрольными пакетами в государственных средствах массовой пропаганды).

В "черном списке" есть более 30 юридических лиц и 13 граждан России, среди которых — бизнесмены, предприниматели и украинские коллаборанты, сотрудничающие с оккупантами на временно захваченных территориях.

Как пишут российские средства массовой пропаганды, многие россияне были шокированы решением США ввести санкции против Кабаевой.

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Россияне обиделись на США, поскольку не понимают, для чего было вносить любовницу Путина в санкционный список, если она "ни для кого не представляет угрозы".

Также граждане России оставили такие недовольные комментарии:

"Просто тупая попытка личной обиды",

"Не простим — обидели любимую женщину всей россии",

"Это им гимнастика так помешала, да?"

Напомним, 2 августа Минфин США ввели санкции против российской эксгимнастки, председателя совета директоров Национальной Медиагруппы и вероятной любовницы диктатора Владимира Путина Алины Кабаевой.

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