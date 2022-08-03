"Не простим": россияне обиделись на США за санкции против любовницы Путина Кабаевой

В России недовольны санкциями США, введенными против российской эксгимнастки и вероятной любовницы диктатора Владимира Путина Алины Кабаевой. Также она является председателем совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, владеющий контрольными пакетами в государственных средствах массовой пропаганды).
В "черном списке" есть более 30 юридических лиц и 13 граждан России, среди которых — бизнесмены, предприниматели и украинские коллаборанты, сотрудничающие с оккупантами на временно захваченных территориях.
Как пишут российские средства массовой пропаганды, многие россияне были шокированы решением США ввести санкции против Кабаевой.
Россияне обиделись на США, поскольку не понимают, для чего было вносить любовницу Путина в санкционный список, если она "ни для кого не представляет угрозы".
Также граждане России оставили такие недовольные комментарии:
- "Просто тупая попытка личной обиды",
- "Не простим — обидели любимую женщину всей россии",
- "Это им гимнастика так помешала, да?"
Напомним, 2 августа Минфин США ввели санкции против российской эксгимнастки, председателя совета директоров Национальной Медиагруппы и вероятной любовницы диктатора Владимира Путина Алины Кабаевой.
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