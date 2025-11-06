Не просто оружие: зачем Путину подводный ядерный беспилотник "Посейдон"

Подводный ядерный беспилотник Посейдон / © YouTube/Минобороны России

В попытке отвлечь мировое внимание от неудач российской оккупационной армии в Украине Москва недавно начала активно освещать один из самых амбициозных оборонных проектов. Сам кремлевский диктатор Владимир Путин объявил об успешном испытании беспилотного подводного аппарата Посейдон. Хотя это испытание, на первый взгляд, не связанное с войной против Украины, время объявления об успешных тестах было предположительно умышленным.

Об этом пишет Forbes.

Стратегическая функция: «оружие второго удара»

В последние несколько лет «Посейдон» фигурировал в портфеле передового стратегического оружия России. Система имеет существенно большие размеры, чем большинство подводных аппаратов, ее размер предназначен специально для переноса ядерной боеголовки мощностью 2 мегатона. Движение обеспечивается миниатюрным ядерным реактором, позволяющим БПА автономно преодолевать расстояния до 10 000 км без необходимости дозаправки.

"Посейдон" разработан как оружие "второго удара". Его заявленная цель – доставить ядерную боеголовку в прибрежные города противника после начала ядерной войны. Его способность действовать глубоко под водой с минимальной акустической и тепловой сигнатурой позволяет ему обходить большинство существующих систем обороны, которые в основном рассчитаны на противодействие ракетным угрозам.

Символ восстановления репутации

Помимо своей стратегической роли, Посейдон выполняет функцию символа, призванного восстановить имидж России как лидера военных технологий. Этот имидж был значительно подорван войной в Украине, где многие российские системы показали себя хуже, чем ожидалось.

«Демонстрация Посейдона является намеренной попыткой России восстановить свой авторитет как разработчика передовых военных систем», — отмечает издание.

Показав миру систему, расширяющую границы подводной войны благодаря автономной навигации, ядерному двигателю и большой дальности, Москва стремится заверить потенциальных покупателей и союзников, что ее оборонный сектор все еще способен создавать инновации мирового уровня. Кремль, вероятно, рассчитывает, что якобы успешное испытание подводного дрона позволит подтвердить позицию России как технологического лидера, являющегося ключевым элементом его стратегии сдерживания.

Напомним, на фоне ухудшения отношений с президентом США Дональдом Трампом и введения новых антироссийских санкций Москва провела испытания ракет «Буревестник» и «Посейдон», чтобы попытаться заставить Вашингтон сесть за стол переговоров на своих условиях. Это привычная стратегия Кремля , сохранившаяся со времен Холодной войны.