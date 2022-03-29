Не против России: США отправили в Германию 6 специальных самолетов в сопровождении 240 военных

В Пентагоне говорят, что авиация не будет использована против российских войск в Украине.
В понедельник, 28 марта, Министерство обороны США объявило, что отправило в Европу шесть самолетов, специализирующихся на радиоэлектронной борьбе, и около 240 военнослужащих военно-морских сил США для усиления обороны на восточном крыле НАТО.
Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте Пентагона.
Самолеты EA-18G Growler ВМС США прибыли на базу ВВС Шпангдалем в Германии, где они будут дислоцироваться.
"Эти "Гроулеры" оборудованы для выполнения различных миссий. Но они специализируются на миссиях радиоэлектронной борьбы, используя набор датчиков помех, чтобы запутать вражеские радары, значительно помогая подавить операции противовоздушной обороны противника", — сообщил представитель Минобороны США Джон Кирби.
Сопровождали самолеты в Германию около 240 военнослужащих ВМС, включая техников и пилотов.
Спикер Пентагона подчеркнул, что эти самолеты не предназначены для использования против российских войск в Украине.
"Это делается для того, чтобы повысить готовность, усилить позицию коллективной обороны НАТО и увеличить возможности воздушной интеграции с нашими союзниками и странами-партнерами", – сказал Кирби.
Напомним, в понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов.
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