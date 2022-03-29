Не против России: США отправили в Германию 6 специальных самолетов в сопровождении 240 военных

Не против России: США отправили в Германию 6 специальных самолетов в сопровождении 240 военных

В Пентагоне говорят, что авиация не будет использована против российских войск в Украине.

В понедельник, 28 марта, Министерство обороны США объявило, что отправило в Европу шесть самолетов, специализирующихся на радиоэлектронной борьбе, и около 240 военнослужащих военно-морских сил США для усиления обороны на восточном крыле НАТО.

Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте Пентагона.

Самолеты EA-18G Growler ВМС США прибыли на базу ВВС Шпангдалем в Германии, где они будут дислоцироваться.

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"Эти "Гроулеры" оборудованы для выполнения различных миссий. Но они специализируются на миссиях радиоэлектронной борьбы, используя набор датчиков помех, чтобы запутать вражеские радары, значительно помогая подавить операции противовоздушной обороны противника", — сообщил представитель Минобороны США Джон Кирби.

Сопровождали самолеты в Германию около 240 военнослужащих ВМС, включая техников и пилотов.

Спикер Пентагона подчеркнул, что эти самолеты не предназначены для использования против российских войск в Украине.

"Это делается для того, чтобы повысить готовность, усилить позицию коллективной обороны НАТО и увеличить возможности воздушной интеграции с нашими союзниками и странами-партнерами", – сказал Кирби.

Напомним, в понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов.

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