"Не провоцируйте нас": в Минобороны Беларуси сообщили, собираются ли они воевать против Украины

В Минобороны Белоруссии утверждают, что не собираются нападать на Украину.

Глава Минобороны РБ Виктор Хренин записал видеообращение, в котором заявил, что РБ не хочет воевать "ни с литовцами, ни с поляками, ни, тем более, с украинцами".

Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"Мы фиксируем, что наши соседи (украинцы) прониклись сегодня тем, что со стороны Вооруженных Сил Республики Беларусь могут совершаться агрессивные действия. Речь идет о продолжении вброса информации о якобы готовящейся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается одна: не провоцируйте нас – мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни, тем более, с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете делать неправильные шаги, значит, войны не будет", – сказал он.

Он добавил, что их планы — это планы обороны, если кто-нибудь соблазнится на территорию Беларуси, и что ответ в таком случае "будет мгновенным и жестким".

Также он "успокоил" белорусов, что ситуация сегодня не настолько обострена, чтобы паниковать.

Напомним, что ОК "Север" сообщает, что в Черниговской области ВСУ, НГУ и пограничники следят за развитием ситуации на границе, и пока никаких попыток наступательных действий со стороны вражеских войск нет.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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