Не Путин, а "Василич": стало известно, кто будет баллотироваться в президенты РФ на следующих выборах

У Путина может быть так называемая акцентуация характера под названием "социопатия".

В России на следующих выборах в президенты вместо Путина будет баллотироваться его двойник. Его, в частности, в РФ кулуарно называют "Василич".

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил кандидат психологических наук, полиграфолог Дмитрий Попов.

По его словам, у Путина может быть так называемая акцентуация характера, которая называется "социопатия". То есть он не испытывает эмпатии к другим людям. И он пытается себя противопоставить всей окружающей среде с приобретением из этого любых бонусов.

"Я бункерного варианта, то есть оригинального не видел с сентября этого года, со встречи с Эрдоганом. После этого был двойник. На видео, где кто-то из "ДНР" разговаривал с Путиным и уговаривал его идти на президента – это тоже двойник, в России его называют "Василич". Там есть определенная история, когда патриарх Кирилл с трибуны почему-то назвал путина "Василичем". Относительно него – я не могу сказать, что этот человек каким-то образом отличается психически или физически. Это человек, отвечающий даже не 71 году, а 60+. Это человек младше оригинального Путина", — рассказал Дмитрий Попов.

Он также добавил, что тот Путин, который был на встрече с Эрдоганом, действительно испытывает проблемы со здоровьем.

“И есть определенные проблемы с умственной деятельностью, то есть ему очень тяжело работать президентом Российской Федерации. Это видно даже на камеры. Но сейчас будет выбираться именно двойник, а не сам "обладатель колец", — подчеркнул политолог.

Напомним, что Путин в ОАЭ летел под охраной истребителей, потому что боится за свою жизнь.

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