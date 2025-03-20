Не работает метро, заблокированы соцсети: Турцию охватил хаос после задержания мэра Стамбула

В Стамбуле задержали мэра города Экрема Имамоглу, занимающего этот пост с 2019 года. Имамоглу считали главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих в 2028 году президентских выборах в Турции.

Об этом пишет издание BBC.

Задержание мэра крупнейшего города Турции произошло после того, как Стамбульский университет 18 марта заявил, что аннулировал диплом Имамоглу из-за нарушений, нанесших удар по оппозиции.

Протестующие вышли на улицы и в университетские городки, а также на станции метро, где толпы скандировали антиправительственные лозунги. Это проявление общественного гнева, которого не видели годами, отмечает издание.

В крупнейшем городе Турции сообщалось о столкновениях между протестующими и полицией.

Многие улицы в Стамбуле были закрыты для движения, а некоторые линии метро отменили свои работы.

Фото: Associated Press

Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула

Экрем Имамоглу из светской Республиканской народной партии (CHP) считается одним из сильнейших политических соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Прокуратура обвинила его в коррупции и содействии террористической группе, назвав "подозреваемым лидером преступной организации".

Полиция задержала 100 человек, в том числе других политиков, журналистов и бизнесменов, в рамках расследования, а офис губернатора Стамбула ввел четырехдневные ограничения в городе. Однако, ожидаются новые протесты по всей стране, лидеры оппозиции призывают людей не молчать.

Имамоглу заявил, что "воля народа не может быть умолчена". Он пообещал решительно стоять за народ Турции "и всех, кто поддерживает демократию и справедливость во всем мире". В среду британская сетевая организация Netblocks заявила, что Турция ограничила доступ к таким социальным сетям, как X, YouTube, Instagram и TikTok.

После ареста мэра Стамбула в социальных сетях была выражена обеспокоенность переходом Турции к автократии, некоторые призывали оппозицию бойкотировать предстоящие президентские выборы, утверждая, что честное и демократическое голосование больше невозможно.

Партия Имамоглу, РНП даже осудила аресты как "государственный переворот против нашего следующего президента", эти настроения широко поддержали пропозиционные голоса.

В прошлом году Имамоглу выиграл второй срок в должности мэра Стамбула, когда его партия СНП победила на местных выборах там и в Анкаре.

Выбор кандидата в президенты от СНП, в котором Имамоглу является единственным выдвиженцем, должен пройти в воскресенье.

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