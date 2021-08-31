Не работает мобильная связь и Интернет: талибы атаковали единственную непокоренную провинцию в Афганистане

Не работает мобильная связь и Интернет: талибы атаковали единственную непокоренную провинцию в Афганистане

Провинция Панджшер остается непокоренной.

Провинция Афганистана Панджшер, которая объявила сбор сопротивления и заявила о готовности к продолжению борьбы с талибами, вступила в противостояние с боевиками.

Об этом сообщает TOLONews.

После завоевания Афганистана провинция Панджшер остается непокоренной. Талибы и силы сопротивления неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам по урегулированию ситуации в стране, но не сделали к этому решительных шагов. Как сообщает издание, между боевиками и повстанцами начались столкновения.

"Источник, близкий к Ахмаду Масуду (афганский полевой командир таджикского происхождения, министр обороны Афганистана. Известен также под прозвищем Панджшерский лев - Ред.), говорит, что сегодня вечером (30 августа - Ред.) талибы атаковали аванпост в Панджшере, но были остановлены силами сопротивления. Источник сообщил, что периодические бои продолжаются. Талибан пока не дал комментариев", — говорится в сообщении в Twitter.

Также талибы отключили телекоммуникационные сети. Местные жители провинции не могут связаться с родственниками, живущими на остальной территории Афганистана. В Панджшере не работает мобильная связь и интернет.

Напомним:

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что эвакуация граждан из Афганистана продолжится после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

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