Не работают даже экстренные линии: масштабный сбой связи парализовал Испанию

Масштабный сбой связи / © Unsplash

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В Испании второй раз меньше чем за месяц произошел масштабный сбой инфраструктуры — на этот раз исчезла мобильная связь и интернет. Абоненты остались без доступа к звонкам, сообщениям и мобильному интернету. Больше всего пострадали Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья.

Об этом сообщило издание LBC

Около 5:00 утра операторы Movistar, Orange, Vodafone, Digi и O2 полностью или частично прекратили работу. Пользователи не могут звонить, отправлять сообщения или использовать мобильный интернет. На DownDetector фиксируются тысячи жалоб, а в соцсетях люди обвиняют поставщиков в срыве рабочих и учебных процессов.

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Линии экстренных служб 112 частично не работают. В Валенсии и Арагоне создали временные номера для вызовов. В то же время компании не могут подключиться к системам, а банки — обслуживать клиентов.

«Проблема, очевидно, возникла из-за серьезного сбоя в системе Telefónica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании. Представитель компании сообщил испанской газете ABC, что проблема возникла из-за неудачного обновления сети, и что ее инженеры работают над ее исправлением», — говорится в материале.

28 апреля Испания и Португалия пережили 10-часовой «Блэк-аут 2025», причины которого до сих пор не названы. Однако правительство отрицает кибератаку.

Напомним, NASA показало удивительные снимки блэкаута в Испании

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