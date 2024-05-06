"Не с кем разговаривать": Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной

Россия не будет вести переговоры на основе "формулы мира".

"Формула мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, "русофобская и иллюзорная".

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту боснийско-сербского телеканала "АТВ".

Лавров утверждает, что Москва не исключает предложение о переговорах о завершении войны, однако сразу подчеркнул, что в Украине и странах Запада "не с кем разговаривать".

Среди прочего Лавров подверг критике проведение "Глобального саммита мира" в Швейцарии.

Глава российского дипломатического ведомства напомнил, что руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис пообещал ему обсудить на конференции новые идеи, основанные на "реализме".

"Однако Швейцарская Конфедерация уже давно не нейтральное государство. Она в первых рядах поддерживающих и вооружающих киевский режим. Это государство занимает самую жесткую позицию по отношению к России, в частности в плане введения новых санкций", — отметил Лавров.

Также он выразил мнение, что встреча в Швейцарии будет базироваться на "откровенно иллюзорной и русофобской" украинской формуле мира.

В то же время Лавров считает "нечестными" заявления об отказе России от переговоров: он упомянул о "мирных" инициативах Китая, ЮАР и Бразилии.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проведет мирный саммит в Швейцарии, а затем пригласит Россию за стол переговоров. Как уточнил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, условия для любого переговорного процесса со страной-агрессоркой будут сформированы только на поле боя.

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