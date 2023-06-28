Не считает Украину суверенным государством, не признал Путина военным преступником: может ли Орбан сменить свою риторику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не считает Украину суверенным государством. Венгрия все еще выполняет приказы из Кремля, но есть перспективы изменения ситуации в пользу Украины.

Особенности антиукраинских действий правительства Венгрии проанализировал Центр противодействия дезинформации.

С начала военной агрессии против Украины венгерский премьер не признал диктатора Владимира Путина военным преступником и утверждал, что Украина якобы не сможет выиграть войну против РФ, а единственным решением в этой ситуации может быть перемирие на условиях Москвы.

По его словам, как только США и ЕС решат больше не финансировать работу украинского государства, "война сразу прекратится".

По информации ЦПД, все заявления и действия Орбана происходят "под флагом Путина".

ЦПИ приводит пример с освобождением из российского плена 11 украинских военных.

"Этот случай мог дать старт перезагрузке межгосударственных отношений, оказался деструктивным. Нет сомнений, что эта токсическая история, как и предыдущие недружественные антиукраинские шаги, происходила "под российским флагом", – говорится в источнике.

Венгрия о своих действиях в отношении украинских граждан даже не поставила Киев в известность, а все запросы украинского МИД были проигнорированы. Военные ВСУ держали в изоляции, мешали встрече с украинским консулом и родными, фактически превратив их в венгерских пленных.

Более того, защитников подвергали психологическому давлению, убеждали, что Украина объявила их предателями и возвращаться им ни в коем случае нельзя. Только после публичного обвинения венгерских властей в том, что они держат украинцев в заложниках, часть пленных удалось вернуть в Украину.

Искусственно спровоцированное украинско-венгерское противостояние, прежде всего, выгодно России. Особенно накануне июльского саммита НАТО и декабрьского голосования в Совете ЕС, где будут рассматриваться сроки вступления Украины в НАТО и ЕС.

Кремль рассчитывает на блокировку Венгрией европейских и евроатлантических намерений Украины. История с возвращением украинских пленников в Украину уже используется российской пропагандой как повод для искусственного провоцирования межэтнического обострения в Закарпатье.

"Пока Венгрия готова играть роль в антиукраинских спектаклях, срежиссированных кремлем. Орбан стремится поссорить украинцев с венграми Закарпатья и использовать их противоречия для постепенного поглощения региона. Однако будет ошибкой отождествлять с режимом Орбана все гражданское общество Венгрии. Так, значительная часть населения Венгрии определяет "направленность Орбана как тупиковое направление развития страны. Тем более, неудачи россиян на фронте и внутренние политические противоречия в кремлевской верхушке заставляют самого Орбана постепенно пересмотреть необходимость строгого соблюдения приказов из Кремля", — говорится в сообщении ЦПД.

Накануне Виктор Орбан сделал скандальное заявление по окончании войны в Украине. Венгерский политик назвал сотрудничество между Украиной и Западом "провальным".

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