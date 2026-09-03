Артснаряды / © Associated Press

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В Эстонии разразился скандал с закупками оборонных товаров, в том числе снарядов для Украины на 70 млн евро. На этом фоне министр обороны страны Ханно Певкур объявил об отставке после аудита.

Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

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Певкур заявил, что он как министр обороны несет политическую ответственность за всю сферу, которая находится в ведении его ведомства. По его словам, лидер должен смелость брать на себя ответственность даже в случаях, когда лично не виноват в проблемах.

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«Я возьму на себя эту ответственность, а премьер-министру придется найти нового министра обороны», — заявил Певкур.

Он подчеркнул, что министр обороны не занимается непосредственными закупками или переговорами по контрактам, однако, по его мнению, выявленные аудиторами проблемы задают вопрос о политической ответственности.

«Хотя министр не считает носки и боеприпасы и не ведет переговоры по контрактам, критика Национального аудиторского управления, касающаяся прежде всего деятельности Сил обороны и Центра оборонных инвестиций, поднимает вопрос политической ответственности», — написал Певкур.

Он добавил, что считает верным взять на себя политическую ответственность за весь оборонный сектор.

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Какие проблемы выявил аудит

Причиной стала проверка Государственного контрольного управления, выявившая серьезные проблемы в работе структур, ответственных за военные закупки.

В частности, аудиторы указали на недостатки в управлении контрактами, контроле за их исполнением, проверке полученного имущества и учете военных запасов.

Отдельно в аудите говорится о значительных финансовых рисках. Из 72,1 млн. евро авансовых платежей поставщикам проблемными признали 71,6 млн. евро. Один из крупнейших поставщиков получил 59,8 млн евро аванса, но до сих пор не поставил заказанное имущество. Из-за спора с компанией Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) обратился в суд.

Скандал со снарядами для Украины на 70 млн евро

Наибольший резонанс вызвала история закупки артиллерийских боеприпасов для Украины. Эстония перечислила индийским поставщикам 70 млн евро аванса, однако заказанные снаряды так и не получила.

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Как выяснилось, компании, с которыми заключили сделки, ранее не имели опыта продаж необходимых артиллерийских боеприпасов. В настоящее время спор по контракту рассматривается в суде.

Певкур заявил, что министр обороны не занимается непосредственными переговорами по контрактам и не выбирает поставщиков. По его словам, этим занимается RKIK.

В то же время, бывший руководитель центра Магнус-Вальдемар Саар утверждал, что большие решения не принимались без ведома руководства Минобороны. Он заявил, что Певкур был проинформирован о переговорах по первому контракту.

Сам Певкур подтвердил, что RKIK передавал ему договоры, но он их не читал.

«Министр обороны не ведет переговоры по контрактам. Министр обороны не считает носки и боеприпасы. Министр обороны принимает фундаментальное решение поддерживать Украину», — заявил Певкур.

Западное оружие для Украины — последние новости

Напомним, правительство Украины направило официальный запрос в Европейскую комиссию с просьбой разрешить потратить 2 миллиарда евро из кредита ЕС на закупку зенитных ракет к системам Patriot. Этой суммы ожидается, что хватит на разное количество боеприпасов в зависимости от финальной ценовой политики.

Франция требует ограничить срок исключений для Украины на закупку оружия вне ЕС. По условиям соглашения покупать оружие вне Евросоюза разрешено не более чем на 35% от оборонного бюджета. Париж хочет ограничить срок действия этих исключений, чтобы направить финансирование в поддержку европейского оборонпрома.

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