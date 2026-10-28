Не сдал паспорт и исчез: Болсонару сбежал в США после поражения на выборах

Флавио Болсонара / © Associated Press

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Бразильский ультраправый сенатор Флавио Болсонар после поражения на президентских выборах выехал в Соединенные Штаты вместе с женой и двумя дочерьми.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию бразильских медиа.

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Ранее сайт Metropoles со ссылкой на источники, приближенные к семье политика, сообщал, что Болсонару следует в США.

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«Самолет находится в полете», — говорилось в публикации. В то же время, издание не уточняло, откуда именно вылетел борт.

Впоследствии союзники сенатора заявили, что он должен прибыть во Флориду во вторник днем и намерен обратиться за политическим убежищем. По их словам, администрацию президента США Дональда Трампа уже проинформировали о ситуации.

Союзники Болсонара также подтвердили газете Folha de S.Paulo, что политик следует в Соединенные Штаты. Они утверждали, что план выезда был организован и реализован адвокатом, близким к клану Болсонару.

В то же время CNN Brazil со ссылкой на источники сообщило, что сенатор покинул Бразилию рано утром во вторник вместе с женой и двумя дочерьми. По информации собеседников, связанных с правительством США, семья уже прибыла в Соединенные Штаты.

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Представитель Государственного департамента США высокого ранга в комментарии Associated Press заявил, что Флавио Болсонару и членам его семьи выдадут визы.

Ранее сообщалось, что действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил сенатора Флавиу Болсонару во втором туре президентских выборов.

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