Не смог найти выход: пловец погиб подо льдом на озере – фото

В Китае пловец погиб подо льдом на замерзшем озере. Инцидент произошел в городе Чжанцзяцзе, провинция Хунань.

Об этом сообщает Need To Know.

Лу Ман попал в затруднительное положение вскоре после того, как вошел в воду в субботу, 4 января. Его тело удалось достать только через день.

Сообщается, что Лу пытался выполнить задание, которое требовало проплыть подо льдом от проруби до пещеры на расстоянии около 10 метров. Считается, что он потерял чувство направления во время плавания и, несмотря на помощь других людей, застрял подо льдом.

Пловец погиб подо льдом / Фото: Jam Press

Некоторые эксперты говорят, что из-за того, что свет подо льдом минимален, пловцам трудно различать направление. Преломление света и отражение ото льда также могут создавать визуальные иллюзии, которые могут усложнить определение места выхода из озера.

По словам экспертов, поток воды и водоворот во льду также могут изменять положение пловцов, что затрудняет поиск выхода. Плавание подо льдом также может вызвать чувство нервозности, что в дальнейшем может повлиять на их суждения и способность принимать решения. Они напомнили, что плавание подо льдом совсем другое, чем пребывание в открытой воде.

