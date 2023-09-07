Не смог простить краткий брак: в Польше через 45 лет после развода мужчина убил экс-жену

85-летний мужчина 45 лет был обижен на свою экс-жену и планировал месть.

В Польше 85-летний мужчина спустя 45 лет после развода приехал в дом своей бывшей жены и убил ее. Свои действия он объяснил, что все эти годы был обижен на женщину из-за их краткого брака.

Об этом пишет onet.pl.

В субботу, 2 сентября, жители села Парушка, расположенного в Злотувском повете, обнаружили труп 71-летней Иоанны. Она скончалась от огнестрельного ранения в лицо. Не было никаких следов убийцы или орудия убийства. Однако впоследствии мужчина, который 45 лет назад был женат на убитой, вернулся в село. Тогда его заподозрили.

"После задержания подозреваемый признался в убийстве бывшей жены. Он объяснил, что действовал из чувства мести. У него было ощущение несправедливости за то, что 45 лет назад она заставила его уехать из дома, забрать свои вещи, и то, что их брак, который длился несколько месяцев, закончился", — рассказал прокурор Лукаш Вавжиняк, спикер Познанской воеводской прокуратуры.

После развода мужчина женился во второй раз, однако в 2019 году его жена умерла и с тех пор он стал думать о мести.

Подозреваемым оказался 85-летний Ежи Б., проживавший в Опольском воеводстве. Он рассказал следователям, что стрелял из самодельного пистолета. После убийства он якобы бежал в свою квартиру и выбросил оружие в Крапковице в реку Одер. Впоследствии он решил, что ему нужно вернуться, чтобы убедиться, что он действительно убил свою бывшую жену. После того, как он появился в селе5 сентября, спустя три дня после преступления, его задержала полиция.

85-летний подозреваемый взят под стражу. Следователи ищут оружие, чтобы проверить его версию. Мужчине также назначат психиатрическую экспертизу.

Напомним, в Польше на железной дороге погиб 14-летний парень из Украины. Он на железнодорожной станции ценой собственной жизни спас свою 13-летнюю подругу-польку.

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