Не смог с этим жить: в России инженер оборонного завода покончил с собой после "прилета" по дому его бабушки в Харькове

Россиянин признал, что сейчас происходит "ужас и кошмар", а точнее – кровавая, циничная и несправедливая война.

В России инженер оборонного завода "Алмаз-Антей" покончил с собой после очередного "прилета" по Харькову. Ракета попала в дом его бабушки, в результате чего она умерла.

Об этом пишет "Крымский ветер".

"Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков, в дом, где жила моя бабушка по маминой линии, она умерла. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит – ужас и кошмар. Больше в нем. участвовать я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь.

Посмертная записка россиянина

Ранее в нашем эксклюзиве говорилось, почему Путин беспощадно бомбит города, которые Россия считает "своими" – Харьков, Одессу, Херсон.

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