Не смогли депортировать, поэтому просто отпустили: немецким полицейским не удалось отправить домой заключенного словака

История о том, как заключенный словак не доехал домой, однако стал снова свободным.

В Германии полицейские не смогли депортировать 26-летнего гражданина Словакии, который неоднократно попадал в полицию, — они проехали с ним почти тысячу километров, а впоследствии освободили из-под стражи.

История депортации рассказывает BILD.

Как говорится в материале, машина с четырьмя сотрудниками полиции подъехала в депортационную тюрьму в Дрездене в полночь: правоохранители должны были забрать 26-летнего гражданина Словакии Марека Х. и уже утром отправить его из аэропорта Франкфурта рейсом в Варшаву", — на этом путешествии только началась.

Как заключенный словак проехался по Германии и вернулся свободным

Сначала полицейские проехали 500 километров в аэропорт Франкфурта.

"Самолет был готов, однако пилот польской авиакомпании LOT отказался брать на борт словака. Даже если все необходимые требования соблюдены, последнее слово в такой ситуации все равно остается за пилотом", — заявили полицейским специалисты.

Поэтому рейс из Франкфурта улетел в Варшаву без Марека Х.

Офицеры увезли его в депортационную тюрьму в городе Дармштадт. Однако там администрация отказалась принимать заключенного.

"Чтобы не ехать в тюрьму в Ингельхайме, полицейские сначала позвонили туда — там для Марека Х места тоже не нашлось. Мужчину пришлось везти обратно в Дрезден", — рассказывают журналисты.

В общей сложности правоохранители за день преодолели почти 1000 километров.

Счастливое спасение сексуально озабоченного Марека Х

Сегодня Марека Х., все еще ожидающего депортацию из Германии, освободили из-под стражи — суд отклонил запрос о продлении его ареста.

Добавим, что 26-летний мужчина неоднократно попадал в полицию, в частности из-за сексуальных домогательств.

Напомним, 17-летнему Богдану Ермохину, которого принудительно депортировали из оккупированного Мариуполя в Россию в мае 2022 года. На днях в РФ несовершеннолетнему парню вручили повестку.

Читайте также: