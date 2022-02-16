"Не сняли ноги с педали газа": Британия скептически настроена по отводу российских войск

В Лондоне подчеркивают, что угроза вторжения остается.

Заявления русской Федерации об отводе войск от украинских границ ничего не означают, Москва обязана действиями довести свое желание до деэскалации.

Такое мнение в эфире Sky News высказал британский министр обороны Бен Уоллес.

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"Вы можете собственными глазами оценить масштабы того развертывания России на границах Украины и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин. Достаточно ясно, что их намерения в отношении Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и действительно изменить отношения НАТО с Украиной, и они делают это под угрозой вторжения" – сказал Уоллес.

По его словам, когда он был солдатом, войска не создавали банки крови и полевые госпитали, а также не перемещали стратегическое вооружение, если они просто тренировались.

Со ссылкой на данные разведки, Уоллес подчеркнул, что Россия сосредоточила 60% всей сухопутной боевой мощи на границе с Украиной и "значительную флотилию" на море.

"С украинской точки зрения, они окружены очень большими силами подготовленных войск. Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность — это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", — подчеркнул глава Минобороны Великобритании. .

Как сообщалось, Россия сосредоточила вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму около 147 тыс. военнослужащих . Действия РФ нельзя рассматривать как обычную военную активность, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Следует заметить, что Россия 15 февраля заявила о завершении ряда военных учений и начале отвода войск от границ Украины, но признаков деэскалации со стороны РФ в НАТО пока не видят.

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