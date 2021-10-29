"Не соглашайтесь на вымирание": в зале Генассамблеи ООН тираннозавр вышел на трибуну

Это социальная кампания ООН.
Динозавр неожиданно ворвался в зал Генассамблеи ООН и обратился к мировым лидерам.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 октября.
Тираннозавр по имени Фрэнки, спроектированный в цифровом формате, вышел на трибуну. И уже оттуда произнес речь, в которой предупредил об опасности изменения климата и призвал сократить потребление полезных ископаемых.
Сам ролик — социальный, называется "Не соглашайтесь на вымирание" и является частью кампании Организации объединенных наций.