"Не совсем понятно, кто на кого напал": Орбан ошеломил заявлением о войне в Украине

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление о войне в Украине и поддержке Киева со стороны Евросоюза.

Об этом пишет HVG.hu.

Во время пресс-конференции в Брюсселе он раскритиковал решение лидеров ЕС финансировать Украину и поставил под сомнение факты российской агрессии.

Комментируя войну в Украине, Орбан заявил, что европейские лидеры якобы руководствуются моральными соображениями, помогая «стране, подвергшейся насилию», но в то же время выразил сомнение в том, кто именно является агрессором.

«Они (лидеры стран ЕС — ред.) спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, конечно, не такой уж маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал», — сказал Орбан.

По его словам, руководители государств ЕС считают правильным финансировать Украину, не осознавая реальную цену таких решений.

Премьер Венгрии подчеркнул, что убеждение, будто войну можно поддерживать без серьезных финансовых последствий, ошибочно. По его мнению, в конце концов именно европейские налогоплательщики заплатят за решение о помощи Киеву.

«Но в любом случае мы сейчас помогаем стране, подвергшейся насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов они будут платить», — подчеркнул Орбан.

Отдельно Орбан подверг критике идею использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Он заявил, что такой шаг фактически равен «объявлению войны России».

По его словам, страны Запада ошибаются, веря в то, что «эту войну можно вести, не тратя ни копейки».

Также глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз будто бы больше сосредоточен не на достижении мира в Украине, а на победе над Россией. Именно этим, по его словам, объясняется готовность Брюсселя предоставлять Украине кредиты и другую помощь.

Напомним, Орбан во время саммита ЕС заявил, что Будапешт не поддерживает согласованное решение о ссуде 90 млрд евро для Украины и не будет в нем участвовать.

Он назвал этот кредит «потерянными деньгами», которые Украина, по его мнению, не сможет вернуть и предостерег Европу от финансовых последствий такого решения.