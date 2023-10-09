Не среагировали вовремя из-за алкоголя и наркотиков: уцелевшие после атаки ХАМАС на концерт рассказали, как спаслись

По словам участника фестиваля, он постоянно сбавлял скорость только для того, чтобы объехать трупы и простреленные машины.

Участники музыкального фестиваля электронной музыки, который проходил в ночь на 7 октября в Израиле и на который напали боевики ХАМАС, рассказали, как сумели спастись из бойни.

Об этом передает The Times of Israel.

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26-летний житель Израиля Шай Вайнштейн, который был на музыкальном фестивале, рассказал, что когда услышал первый залп ракет из Газы, понял, что вечеринка закончилась. Он подошел к друзьям в зоне отдыха и призвал их собрать вещи.

Как слышно на видео, снятых Уайнштейном на его мобильный телефон, его двоюродный брат и друзья медленно – неохотно – согласились уйти, когда над головой слышно взрывались ракеты.

"Проживая в Израиле, ракеты не являются чем-то ненормальным. Мы думали, что не спешим и подготовимся. Мы подумали, что если это просто ракеты, то "Железного купола" достаточно, чтобы защитить нас", — отмечает парень.

"Мне показалось, что я услышал выстрелы вдали, поп-поп-поп. Это было очень слабо, очень быстро... Но люди были максимально расслаблены, когда вокруг летали ракеты", — продолжил Вайнштейн.

Парень признался, что его друзья, как и многие другие участники фестиваля, не смогли вовремя среагировать, потому что провели ночь, употребляя наркотики и алкоголь.

По его словам, когда стрельба стала слышна для всех, люди начали паниковать. Из-за суеты и паники автомобили, покидавшие место происшествия, создали пробку на дорогах, поскольку служба безопасности и полиция отдавали противоречивые приказы.

Хаос, вспыхнувший на музыкальном фестивале, Вайнштейн и другие участники сняли на камеру мобильного телефона, на которой изображены напуганные тусовщики, мчавшиеся по огромным открытым полям и прятавшиеся во фруктовых садах, а на заднем плане раздавались выстрелы.

Боевики оцепили участников концерта и расстреляли их, прежде чем прочесывать территорию, чтобы охотиться на других, кто скрылся.

"Мы видели, как убегали люди на велосипедах, видели брошенные машины, машины, полные шаровых отверстий. Я помню одну конкретную машину, человек в авто сидел на переднем сиденье с дыркой в лице. Они попытались скрыться, но не смогли, и их застрелили в машине", — сказал Вайнштейн.

По словам парня, он постоянно сбавлял скорость только для того, чтобы объехать трупы, лежавшие лицом вниз на земле, разбросанные по дороге. По его словам, среди погибших были солдаты.

"Каждый раз, когда мимо нас проезжала машина, я был уверен, что это ХАМАС. Каждый раз, когда мы видели впереди кого-то, похожего на солдат, мы не знали, ЦАХАЛ это или ХАМАС... Мы замедляли скорость только перед контрольно-пропускными пунктами и телами", — добавил Вайнштейн.

Многие его друзья исчезли. Выяснилось, что некоторые из них скрывались в лесу в течение шести часов, прежде чем ЦАХАЛ пришел им на помощь. Остальные ранены, но выжили.

Десятки "тусовщиков" до сих пор считаются пропавшими без вести, вероятно, они либо мертвы, либо взяты заложниками в секторе Газа.

Напомним, что, по данным израильских СМИ, количество погибших израильтян возросло до 800. По меньшей мере 260 человек были убиты боевиками ХАМАС на концерте, который проходил около границы с Сектором Газа.

Также в Сети показали жуткое видео с места проведения фестиваля Nature Party. На кадрах видны десятки разбитых и брошенных машин.

По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершают такие же зверства, как российские оккупанты в Украине.

Вчера 8 октября впервые за 50 лет Израиль официально объявил состояние войны.