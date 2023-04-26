"Не стоит искать виновных в войне в Украине": президент Бразилии снова отметился неоднозначным заявлением

Лула да Силва не обошел своим вниманием и вопрос временно оккупированного Крыма.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва продолжает выдавать заявления о том, что "не все так однозначно" в войне, которую Россия ведет против Украины. По его словам, виновных в российской агрессии якобы "искать бесполезно".

Лула да Силва снова решил заговорить о переговорах между Украиной и Россией. Не обошлось и без циничных заявлений о временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщило издание Globo.

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Президент Бразилии считает, что не стоит сейчас искать виновных в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. По его мнению, это не столь очевидно. Однако политик снова решил начать говорить о переговорах, даже в этом контексте.

"Ошибка произошла, война началась. Сейчас бесполезно продолжать говорить, кто прав, а кто виноват, нужно, чтобы война прекратилась. Вы будете обсуждать сведение счетов только тогда, когда они перестанут стрелять",

– говорит Силва.

Бразильский президент, известный своими неоднозначными заявлениями об Украине, не обошел своим вниманием и вопрос временно оккупированного Крыма. По его словам, этот вопрос должны решать Украина и Россия.

Напомним, 7 апреля бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Россию аннексированный Крым для того, чтобы положить конец войне.

Затем бразильский президент после критики Соединенных Штатов выступил с осуждением войны в Украине.

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