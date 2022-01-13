Не связан с агрессией РФ: в Германии считают "Северный поток-2" экономическим проектом

Германия не сертифицировала трубопровод.

В немецком Министерстве обороны считают российский трубопровод "Северный поток-2" сугубо экономическим проектом.

Об этом интервью RBB заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

По ее словам, не следует смешивать российский газопровод с конфликтом между Украиной и РФ. Она подчеркнула, что не нужно использовать для поиска решений "проекты, которые с этим совсем не связаны". Мол, это не получится.

"Нам не нужно втягивать это ("Северный поток-2" — Ред.) в этот конфликт. Нам нужно разрешить этот конфликт с помощью переговоров. И у нас сейчас есть такой случай", — сказала Ламбрехт.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Германия решила приостановить сертификацию газопровода, так как он не отвечает требованиям Евросоюза. Политик отметила, что запуск трубопровода носит геополитический характер.

Напомним, в декабре 2021 года в Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены. Кстати, в России надеялись ввести его в эксплуатацию до конца прошлого года.

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