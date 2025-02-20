"Не так уж далеко": Трамп дал прогноз относительно начала Третьей мировой войны

Он заявил, что происходит много смертей из-за войны войны на Ближнем Востоке и в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война может скоро начаться, но ее не будет при его президентстве.

Об этом он заявил во время выступления на саммите Института будущих инвестиционных инициатив в Майами, цитирует CNN.

Там заявил, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке показывают, что "Третья мировая война не так уж далеко", но выразил уверенность, что при его каденции этого не произойдет.

"По всему миру я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете – я хочу мира, и я не хочу видеть, как… всех убивают", — заявил Трамп.

Кроме того, он заявил, что происходит много смертей из-за войны на Ближнем Востоке и Украине.

"И посмотрите на смерть на Ближнем Востоке, и на смерть, которая происходит между продолжающейся Россией и Украиной, и мы собираемся положить этому конец. Никому не выгодна Третья мировая война, и вы не так уж далеко от нее, скажу вам прямо сейчас, вы не так уж далеко. Будь у нас администрация (предшественника Трампа Джо Байдена – ред.) еще один год, вы были бы в Третьей мировой войне, а сейчас этого не произойдет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Россия согласовали четыре принципа по итогам четырехчасовых переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля.

Мы ранее информировали, что на переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом будут четко обозначены красные линии Украины, которые нельзя нарушить во время мирных договоренностей.

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