"Не теракт, а полномасштабная война": израильский журналист рассказал подробности нападения боевиков ХАМАС

На территорию Израиля прошла не одна сотня боевиков ХАМАС, вооруженных не только стрелковым оружием, но и противотанковыми переносными ракетами. Атака была неожиданной, и террористы не встретили в населенных пунктах никакого сопротивления.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович.

По его словам, боевики ХАМАС убивали людей на остановках, пытались ворваться в дома. Проникновение на территорию Израиля произошло даже с воздуха — известно об одном террористе, прилетевшем под крылом квадрокоптера.

"Получена информация, что они недавно получали боевые планы от Ирана, а подготовку проходили, в частности, в Малайзии. Очень много пожаров, очень много сгоревших машин, были прямые попадания в дома”, — описывал атаку израильский журналист.

Эмиль Шлеймович уточнил, что в течение первых 4 часов вторжения боевики выпустили, по израильским оценкам, около 2200 ракет.

“Обстрелы еще продолжаются, хоть и не с такой интенсивностью. Это пробило, перегрузило системы "Железный купол"... и начались прямые попадания. Было попадание в Тель-Авиве, было попадание в Ашкелоне, в других городах и поселках. Ущерб уже тяжелый. Это уже не теракт, это полномасштабная война, которая была объявлена Израилю”, – заявил он.

По словам журналиста, в начале вторжения было 21 место боев, теперь их – от 5 до 7. В одном из мест боевики заблокированы в доме с заложниками.

“Есть опасения, что может вмешаться "Хезболла" [ливанская террористическая группировка, получающая оружие, боевую подготовку и финансирование от Ирана] на северном фронте, Израилю тогда придется сражаться на 2 фронта... Было пока нанесены удары по Сектору Газы. Если будет принято решение о войне, она, конечно, будет более кровавой, чем предыдущие", — подчеркнул Эмиль Шлеймович.

Напомним, 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Отряды боевиков вошли к югу Израиля в результате неожиданного нападения.

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