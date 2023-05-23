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Не только Белгородщина: в Сети показали фото российских добровольцев из еще одной области РФ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4821
Время на прочтение
1 мин
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Не только Белгородщина: в Сети показали фото российских добровольцев из еще одной области РФ

В Сети показали фото из Курской области. / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Официальной информации об этом нет.

В Сети опубликовали фото якобы российских добровольцев на территории Курской области, в трех километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

В Сети начали публиковать фото из населенного пункта Гоголевка Курской области. Это — в трех километрах от границы с Украиной. Туда вроде бы, как и в Белгородскую область, зашли российские добровольцы.

Пока официального подтверждения от российских добровольческих формирований нет.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото "трофейной" бронемашины так называемой украинской диверсионной группы. Однако добровольцы отметили, что войска Путина за эти сутки успехами не отличились. В то же время легион "Свобода России" и РДК "демилитаризовали" мотострелковую роту ВС РФ и уничтожили их бронетехнику.

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Дата публикации
Просмотры
4821
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