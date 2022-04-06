Не только Буча: Российские военные причастны к массовым казням мирных жителей в Мали — Human Rights Watch

Не только Буча: Российские военные причастны к массовым казням мирных жителей в Мали — Human Rights Watch

Правозащитники называют расстрелы "худшим зверством" в этой африканской стране за последние 10 лет.

В Международной правозащитной организации Human Rights Watch со ссылкой на 27 источников, среди которых прямые свидетели, сообщили о причастности российских военных к казням мирных жителей в африканской стране Мали.

Об этом говорится в опубликованном отчете организации.

По информации правозащитников, в конце марта 2022 года малийская армия и связанные с ней иностранные солдаты, среди которых наемники из России, казнили около 300 человек. Некоторые из убитых подозревались в принадлежности к исламистским боевикам.

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Несколько неназванных источников Human Rights Watch идентифицировали иностранных солдат как россиян. Как утверждают в отчете, российские военные казнили небольшими группами несколько сотен человек, задержанных 27 марта в городе Муре во время вооруженного конфликта.

В январе этого года жители Муры сообщали правозащитникам о присутствии в районе "десятков белых мужчин, которые не говорят по-французски". Собеседники Human Rights Watch признали мужчин россиянами, поскольку в декабре 2021 переходное правительство Мали объявило, что "российские инструкторы" находятся в стране в рамках двустороннего соглашения.

По данным организации, подавляющее большинство убитых были мужчинами из этнической группы скотоводов Фулани. Выжившие утверждали, что мужчин убили малийские военные и "белые солдаты". Правозащитники назвали то, что произошло "худшим зверством" за последние 10 лет в Мали.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что зверства, которые Россия совершила во время своего вторжения в Украину, которые сейчас увидел свет из поступающих из Бучи изображений, является не самовольным случайным актом подразделения, а умышленной кампанией с убийствами, пытками, изнасилованиями, совершениями зверств.

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