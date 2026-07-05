Не только Донбасс: историк рассказал о хищнических планах Путина по Украине

Владимир Путин / © Associated Press

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Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что российского диктатора Владимира Путина интересует не только Донецкая область, но и вся Украина.

Такое мнение историк озвучил в интервью Маргарите Стецюк на Новости.LIVE.

По его мнению, даже возможное перемирие с Россией не будет означать наступление продолжительного мира, поэтому Украина должна строить долгосрочную модель безопасности.

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«Он не отстанет от Украины. Путину не интересен Донбасс сам по себе. Для Путина Донбасс — это размена карт. Путин по отношению к Украине испытывает чисто иррациональное чувство. Это не поддается оптимальным аргументам. Последнее можно писать одним словом — обсессия. У него есть обсессия на пункте Украина. Она трижды вышла из его рук», — подчеркнул он.

Историк добавил, что Путин не может простить, что ему до сих пор не удалось захватить Украину.

«Это ощущение неслучайного мафиоза или злодея в законе, который не может позволить его опустить. Это все говорят те, что знают Путина. Поэтому мы должны понимать, пока Путин есть мира не будет. Может быть перемирие, но мира не будет», — сказал Стецюк.

Он считает, что Украина должна развивать систему обороны по примеру государств, поддерживающих высокий уровень оборонной готовности.

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«Нам иначе нужно брать другую стратегию развития, потому что мы должны строить теперь государство, общество, которое будет готово к отпору российской агрессии в любое время, потому что оно будет существовать, скорее всего, существовать долго. Это учит, что мы должны ставить на путь, как Израиль, Швейцария или Финляндия, которые имеют постоянную армию», — отметил он.

Война в Украине — последние новости:

Напомним, глава Кремля Путин заявил, что якобы его армия оккупантов захватила Константиновку в Донецкой области, но Украина это не подтверждает. В ВСУ это отрицали и назвали очередной ложью России. Город остается под контролем Украины, хотя в некоторых районах идут бои.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, иронически отметил: если город действительно находится под контролем России, то российский диктатор легко может приехать туда на встречу для мирных переговоров.

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