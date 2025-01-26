Не только европейские солдаты: в ЕС назвали страны для участия в миротворческой миссии в Украине

Контроль за прекращением огня может осуществлять международная миссия под мандатом ООН.

В состав миротворческой миссии в Украине могут войти не только европейские солдаты, но и военные из стран глобального юга и Кавказа.

Такое мнение высказал глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер в интервью немецкому изданию Die Welt.

По его словам, контроль за прекращением огня может осуществлять международная миссия под мандатом ООН. При этом солдаты из стран ЕС могли бы внести значительный вклад в такую миссию.

Также читайте Миротворцы в Украине: Reuters ошеломило потенциальным количеством военных

Европейский генерал отметил, что наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта потребует значительного военного присутствия, возможно, в "высоком пятизначном диапазоне", то есть речь идет о десятках тысяч военных.

Генерал Бригер считает, что для обеспечения прекращения огня следует создать исполнительную миссию с мощным мандатом.

"Это означает, что они также имели право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержки с воздуха. На данный момент все это звучит очень теоретически, но такой сценарий может быть воплощен в жизнь", — подчеркнул он.

При этом Бригер сомневается, что "замораживание" линии фронта, якобы предусмотренное мирным планом Трампа, будет эффективным решением, поскольку может привести к длительному конфликту, подобному ситуации между Северной и Южной Кореей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость привлечения миротворческого контингента войск для поддержки безопасности на фронте вместе с Вооруженными силами Украины.

Читайте также: