Не только F-16: на Западе обсуждают передачу Украине бомбардировщиков F-18 — Politico

Украина может получить от западных партнеров не только истребители F-16, но и F-18. Речь идет о десятках единиц самолетов.

Об этом пишет издание Politico.

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По данным СМИ, представители Украины поднимали вопрос поставки F-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре на прошлой неделе. Возможно, воздушные силы Украины смогут получить "старые, но исправные F-18". Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия в скором времени будут переходить на новые F-35, а F-18 станут доступны для экспорта.

Истребитель А-18: особенности

Истребитель F /A -18 – это американский палубный истребитель- бомбардировщик. Он особенным тем, что может использоваться на разных поверхностях. Он не является самолетом только морского базирования. Техническая характеристика F /A- 18 очень схожа с F -16, ведь этот самолет комбинирован. F-18 можно использовать прежде всего для нанесения мощных ракетно-бомбовых ударов по наземным объектам окупантов.

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