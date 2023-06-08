Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Не только F-16: на Западе обсуждают передачу Украине бомбардировщиков F-18 — Politico

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
787
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Не только F-16: на Западе обсуждают передачу Украине бомбардировщиков F-18 — Politico

Украина может получить от Запада бомбардировщики F-18 / Фото: Википедия

Воздушные силы Украины могут получить "старые, но исправные F-18".

Украина может получить от западных партнеров не только истребители F-16, но и F-18. Речь идет о десятках единиц самолетов.

Об этом пишет издание Politico.

По данным СМИ, представители Украины поднимали вопрос поставки F-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре на прошлой неделе. Возможно, воздушные силы Украины смогут получить "старые, но исправные F-18". Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия в скором времени будут переходить на новые F-35, а F-18 станут доступны для экспорта.

Истребитель А-18: особенности

Истребитель F /A -18 – это американский палубный истребитель- бомбардировщик. Он особенным тем, что может использоваться на разных поверхностях. Он не является самолетом только морского базирования. Техническая характеристика F /A- 18 очень схожа с F -16, ведь этот самолет комбинирован. F-18 можно использовать прежде всего для нанесения мощных ракетно-бомбовых ударов по наземным объектам окупантов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
787
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация