Не только Израиль: в МИДе рассказали, куда оккупанты вывозят украденное украинское зерно

Украденное украинское зерно Россия продает многим странам

Министерство иностранных дел Украины зафиксировало новые маршруты транспортировки украденного россиянами украинского урожая. Оказалось, что вывезенное с временно оккупированных территорий зерно реализуется покупателям на рынках Африки и Ближнего Востока.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий во время онлайн-брифинга.

Куда направляются российские грузы

Представитель дипломатического ведомства уточнил, что среди покупателей нелегального груза ранее уже фигурировали Турция, Египет и Алжир. Чиновник также добавил, что прямо сейчас Украина фиксирует движение еще нескольких кораблей с присвоенным украинским зерном, которые направляются непосредственно в египетские и алжирские порты.

«Наше сообщение очень простое. Мы видим это. Мы не оставим это без внимания. И мы будем реагировать, независимо от географического расположения, не только по Израилю. Итак, мы видим все. Это не останется без должной реакции», — резко подчеркнул спикер МИД Украины.

Скандал с украденным украинским зерном — последние новости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в израильский порт прибыло очередное судно с похищенным Россией украинским зерном , которое уже готовится к разгрузке. По его словам, покупка краденого является нарушением законодательства и влечет юридическую ответственность, поэтому власти Израиля не могут игнорировать происхождение таких грузов.

Глава государства подчеркнул, что Россия системно грабит оккупированные территории посредством связанных с оккупантами лиц, и из-за игнорирования проблемы Украина на основе данных разведки готовит санкционный пакет. Эти ограничения должны охватить как непосредственных перевозчиков, так и всех причастных к схемам лиц, а Киев уже координирует действия с европейскими партнерами.

На фоне этого скандала Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против израильских компаний и физических лиц, если их причастность к обходу антироссийских ограничений будет доказана. Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни подтвердил, что Брюссель вместе с Украиной уже запросил у властей Израиля дополнительную информацию о судне с краденым зерном в порту Хайфы.

По данным расследования издания Haaretz, с 2023 года в израильские порты прибыли по меньшей мере два таких судна, а всего во внутренних российских документах фигурирует более 30 партий товаров, предназначенных для этой страны. Журналисты отмечают, что только в этом году там могли разгрузить четыре партии украденного украинского урожая, а еще один подозрительный корабль ожидает захода в порт.

Дата публикации 20:08, 27.04.26 Количество просмотров 49

