Не только Морозовск: в Ейске слышны взрывы и выстрелы

Не только в Морозовске, где вероятнее всего произошла атака беспилотников на военный аэродром, но в Ейске, что в Краснодарском крае, тоже – беспокойная ночь.

Там тоже расположен военный аэродром.

В частности, в Ейске у аэродрома были слышны взрывы.

По словам свидетелей, возле местного военного аэродрома раздались не только взрывы, но и выстрелы.

Более 10 взрывов раздалось над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации, над городом "работает ПВО".

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Как рассказали местные жители, все началось около 3 часов ночи по российскому времени, кроме громкого "хлопка" также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка.

Местные мониторинговые паблики сообщают, что БПЛА летают очень низко, на радарах они не видны.

В городских чатах сообщают о "прилетах" и паникуют.

Официальной информации пока не было.

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Напомним, что россияне убеждают, что уничтожили 40 воздушных целей в Ростовской области, где расположен военный аэродром.