Не только Морозовск: в Ейске слышны взрывы и выстрелы

Русских ждет тревожная ночь.
Не только в Морозовске, где вероятнее всего произошла атака беспилотников на военный аэродром, но в Ейске, что в Краснодарском крае, тоже – беспокойная ночь.
Там тоже расположен военный аэродром.
В частности, в Ейске у аэродрома были слышны взрывы.
По словам свидетелей, возле местного военного аэродрома раздались не только взрывы, но и выстрелы.
Более 10 взрывов раздалось над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации, над городом "работает ПВО".
Как рассказали местные жители, все началось около 3 часов ночи по российскому времени, кроме громкого "хлопка" также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка.
Местные мониторинговые паблики сообщают, что БПЛА летают очень низко, на радарах они не видны.
В городских чатах сообщают о "прилетах" и паникуют.
Официальной информации пока не было.
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Напомним, что россияне убеждают, что уничтожили 40 воздушных целей в Ростовской области, где расположен военный аэродром.