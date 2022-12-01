Не только посольство: подозрительную посылку получила испанская компания, производящая оружие для Украины

Испанские взрывотехники взорвали сверток контролируемым способом, операция завершилась без жертв и пострадавших.

В штаб-квартиру оружейной компании Instalaza в испанском городе Сарагосе в среду, 30 ноября, поступил конверт, похожий на адресованный украинскому послу в Испании.

Об этом сообщает испанское издание El Periodico.

Получив сообщение о подозрительном пакете, на предприятие были направлены значительные силы полиции, территория завода была оцеплена, а движение транспорта и пешеходов на близлежащих улицах – перекрыто. Жителям соседних домов даже посоветовали опустить жалюзи.

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Вечером специалисты взорвали сверток контролируемым способом, операция завершилась без жертв и пострадавших. Полиция изъяла остатки на экспертизу, чтобы установить содержимое конверта.

Одной из причин получения подозрительного пакета в издании называют то, что Instalaza производит гранатометы, используемые украинской армией в войне против России.

Напомним, в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства.

Впоследствии посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему, однако секретарша заподозрила опасность и вызвала охранника, чтобы тот проверил содержымое посылки.

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