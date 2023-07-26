Не только Путин и Лукашенко: лидеры стран мира с самым продолжительным пребыванием на должности

В некоторых странах мира власти держатся в руках одного человека на протяжении десятилетий.
После заявления премьер-министра Камбоджи Хун Сена о том, что он уходит в отставку после почти четырех десятилетий пребывания у власти, предлагаем вам список мировых лидеров, собранный находящимся на посту RFI дольше всего, за исключением монархов.
40 лет и больше
Экваториальная Гвинея
Теодоро Обианг Нгема пришел к власти в результате переворота в западноафриканском государстве Экваториальной Гвинеи в 1979 году.
Во время его репрессивного почти 44-летнего правления Экваториальная Гвинея стала известна как "Африканская Северная Корея".
Камерун
Старейшим избранным лидером в мире является 90-летний президент Камеруна Поль Бия, правящий с ноября 1982 года. Прозванный Сфинксом за свою непостижимую натуру лидера, он выиграл седьмой срок подряд в 2018 году после выборов, омраченных обвинениями в фальсификациях.
30 лет и больше
Республика Конго
78-летний Дэнни Сассу-Нгессо провел 38 лет во главе страны в Центральной Африке. Он был президентом с 1979 по 1992 год, затем вернулся в 1997 году после гражданской войны и с тех пор остается у власти.
Уганда
78-летний президент Уганды Йовери Мусевени возглавляет центральноафриканскую страну уже 37 лет. Он был переизбран на шестой срок в 2021 году.
Иран
Аятолла Али Хаменеи является верховным лидером Исламской республики после смерти аятоллы Рухоллы Хомейни в 1989 году.
Таджикистан
Эмомали Рахмон, бывший глава колхоза, пришедший к власти вскоре после распада Советского Союза, крепко удерживает власть в своей бедной горной стране уже 30 лет.
Эритрея
Бывший лидер повстанцев Исайяс Афеверки является президентом нелюдимой африканской страны с тех пор, как она обрела независимость от Эфиопии в мае 1993 года.
20 лет и больше
Беларусь
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, близкий союзник российского президента Владимира Путина, использует репрессии советского образца, чтобы оставаться в течение 29 лет.
Джибути
Президент Исмаил Омар Гелле, переизбранный на пятый срок в 2021 году, возглавляет страну, называемую "Африканский Дубай", уже 24 года.
Россия
Владимир Путин стал премьер-министром в августе 1999 года, а в следующем году президентом и отработал два срока, после чего поменялся должностями с премьер-министром Дмитрием Медведевым в 2008 году, чтобы вернуть себе роль лидера Кремля в 2012 году.
Руанда
Поль Кагаме, бывший лидер повстанцев тутси, положивший конец геноциду в Руанде в 1994 году, является президентом этой маленькой горной страны с 2000 года.
Сирия
Президент Башар Асад, удержавшийся у власти благодаря 12-летней гражданской войне, руководит страной уже 23 года.
Рекордсмен Кастро
Дольше всего в истории находился у власти герой кубинской революции Фидель Кастро, проведший у власти 49 лет. Когда он передал власть в 2008 году в возрасте 80 лет, она перешла к его брату Раулю.
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