Не только Путин и Лукашенко: лидеры стран мира с самым продолжительным пребыванием на должности

В некоторых странах мира власти держатся в руках одного человека на протяжении десятилетий.

После заявления премьер-министра Камбоджи Хун Сена о том, что он уходит в отставку после почти четырех десятилетий пребывания у власти, предлагаем вам список мировых лидеров, собранный находящимся на посту RFI дольше всего, за исключением монархов.

40 лет и больше

Экваториальная Гвинея

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН, 27 сентября 2018 года/AP

Теодоро Обианг Нгема пришел к власти в результате переворота в западноафриканском государстве Экваториальной Гвинеи в 1979 году.

Во время его репрессивного почти 44-летнего правления Экваториальная Гвинея стала известна как "Африканская Северная Корея".

Камерун

Поль Био/AP

Старейшим избранным лидером в мире является 90-летний президент Камеруна Поль Бия, правящий с ноября 1982 года. Прозванный Сфинксом за свою непостижимую натуру лидера, он выиграл седьмой срок подряд в 2018 году после выборов, омраченных обвинениями в фальсификациях.

30 лет и больше

Республика Конго

Президент Республики Конго Дэнни Сассу-Нгессо прибыл на заключительную сессию Саммита нового Глобального финансового пакта в Париже, 23 июня 2023 года/AP

78-летний Дэнни Сассу-Нгессо провел 38 лет во главе страны в Центральной Африке. Он был президентом с 1979 по 1992 год, затем вернулся в 1997 году после гражданской войны и с тех пор остается у власти.

Уганда

Президент Уганды Йовери Мусевени на государственной похороне бывшего президента Кении Даниэля Арапа Мои в Найроби, Кения, 11 февраля 2020 года/AP

78-летний президент Уганды Йовери Мусевени возглавляет центральноафриканскую страну уже 37 лет. Он был переизбран на шестой срок в 2021 году.

Иран

Аятолла Али Хаменеи/AP

Аятолла Али Хаменеи является верховным лидером Исламской республики после смерти аятоллы Рухоллы Хомейни в 1989 году.

Таджикистан

Эмомали Рахмон/AP

Эмомали Рахмон, бывший глава колхоза, пришедший к власти вскоре после распада Советского Союза, крепко удерживает власть в своей бедной горной стране уже 30 лет.

Эритрея

Исайяс Офеверки/AP

Бывший лидер повстанцев Исайяс Афеверки является президентом нелюдимой африканской страны с тех пор, как она обрела независимость от Эфиопии в мае 1993 года.

20 лет и больше

Беларусь

Александр Лукашенко/AP

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, близкий союзник российского президента Владимира Путина, использует репрессии советского образца, чтобы оставаться в течение 29 лет.

Джибути

Исмаил Омар Гелле/AP

Президент Исмаил Омар Гелле, переизбранный на пятый срок в 2021 году, возглавляет страну, называемую "Африканский Дубай", уже 24 года.

Россия

Владимир Путин/AP

Владимир Путин стал премьер-министром в августе 1999 года, а в следующем году президентом и отработал два срока, после чего поменялся должностями с премьер-министром Дмитрием Медведевым в 2008 году, чтобы вернуть себе роль лидера Кремля в 2012 году.

Руанда

Поль Кагаме/AP

Поль Кагаме, бывший лидер повстанцев тутси, положивший конец геноциду в Руанде в 1994 году, является президентом этой маленькой горной страны с 2000 года.

Сирия

Башар Асад/AP

Президент Башар Асад, удержавшийся у власти благодаря 12-летней гражданской войне, руководит страной уже 23 года.

Рекордсмен Кастро

Фидель Кастро во время пресс-конференции в Гаване, 5 августа 1978 года/AP

Дольше всего в истории находился у власти герой кубинской революции Фидель Кастро, проведший у власти 49 лет. Когда он передал власть в 2008 году в возрасте 80 лет, она перешла к его брату Раулю.

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