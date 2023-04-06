Не только роман с моделью Playboy: в скандальном деле против Трампа всплыли новые подробности

45-й президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхеттена в Нью-Йорке отверг все предъявленные против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Всего обвинение было предъявлено по 34 пунктам. Но возникли и другие скандальные подробности. Обвинители утверждают, что Трамп имел роман с моделью Playboy Карен Макдугал. Однако, это еще не все.

Об этом пишет Daily Mail.

Дело против Трампа обещает быть очень скандальным. Окружной прокурор Манхеттена заявил, что представители Трампа заплатили 150 тысяч долларов модели Playboy Карен Макдугал за молчание.

Историю Макдугал о ее десятимесячном романе с Дональдом купила компания National Enquirer, принадлежащая компании Трампа American Media Inc., но она так и не была опубликована. Швейцару заплатили 30 тысяч долларов. И с ним был заключен договор, согласно которому он не мог передавать эту историю кому-то еще под угрозой штрафа в миллион долларов.

Фото: Associated Press

Карен Макдугал

Бывший генеральный директор American Media Inc. Дэвид Пэкер признался, что делал это, чтобы помочь президентской кампании Трампа.

История о Карен Макдугал всплывает уже не впервые. В 2018 году она дала откровенное интервью, в котором рассказала, что у нее был секс с Трампом в 2006 году в бунгало в отеле Beverly Hills. И он пытался ей за это заплатить. Это было задолго до того, как Трамп начал заниматься политикой, но уже после его женитьбы на Мелании. Роман с Карен начался вскоре после того, как она родила сына Беррона.

Трамп отрицает, что у него был роман с Карен. Она рассказывала в интервью с известным журналистом Андерсоном Купером, что даже была в знаменитых апартаментах Дональда Трампа в Трамп-тауэр.

Она со слезами на глазах вспоминала, что чувствовала себя виноватой, когда Дональд показал ей спальню Мелании. Ей показалось странным, что они не спят вместе.

Дело Дональда Трампа

Трампа обвиняют в деле о порноактрисе Сторми Дэниелс, которой он заплатил, чтобы она держала в тайне их роман. В 2016 году во время предвыборной кампании порнозвезда обратилась к журналистам с предложением написать о ее романе с Трампом. Якобы она имела железобетонные доказательства того, что такой роман не был. Но предвыборный штаб Трампа сыграл на опережение и заплатил Дэниелсу $130 тысяч за молчание. Однако платил ей адвокат Трампа Майкл Коэн по собственным средствам. Для этого он создал отдельную компанию-однодневку, а платеж оформили как "юридические расходы". Прокуроры считают, что это может считаться как подделкой документов, так и попыткой ввести избирателей в заблуждение.

Все обвинения, выдвинутые против Трампа, относятся к преступлениям класса Е, которые являются самой низкой категорией уголовных преступлений в Нью-Йорке и предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Согласно законодательству Нью-Йорка, подлог деловой документации обычно является уголовным преступлением. Но прокуроры могут усилить обвинения, если они считают, что лицо фальсифицировало деловую документацию для совершения другого преступления или чтобы скрыть преступление.

Экс-президент США не согласился ни с одним из пунктов обвинения. Следующее очное слушание по делу Трампа назначено на 4 декабря в Нью-Йорке.

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