Не только Шишов: какие еще известны истории "загадочных смертей" противников Лукашенко и что их объединяет

Не только Шишов: какие еще известны истории "загадочных смертей" противников Лукашенко и что их объединяет

В Беларуси повешенными находили не менее трех человек: двух из них — в разгар протестов против Александра Лукашенко.

3 августа белорусского активиста, главу ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. Пока полиция проверяет все версии, в том числе убийство, замаскированное под суицид, коллеги умершего убеждены, что это точно не самоубийство.

К слову, в Беларуси известен ряд случаев, когда активистов находили повешенными. Самые известные инциденты происходили в период президентства Александра Лукашенко и касались противников власти страны.

Олег Бебенин

(руководитель оппозиционного издания)

3 сентября 2010 года на собственной даче под Минском было найдено тело известного беларусского журналиста Олега Бебенина. Он был основателем и руководителем первого и крупнейшего в Беларуси оппозиционного сайта "Хартия'97", а также ключевой фигурой в команде одного из кандидатов в президенты от оппозиции на выборах в 2010-м — Андрея Санникова. Генпрокуратура тогда пришла к выводу, что причиной смерти стало самоубийство, однако родные и знакомые Бебенина категорически отвергали такую версию и указывали о наличии на теле погибшего следов физического насилия.

Олег Бебенин / Фото из открытых источников

Прокуратура прекратила "проверку" по факту смерти Бебенина через несколько месяцев после ее начала, несмотря на требования международных организаций и правозащитников о проведении надлежащего расследования.

Два года спустя пораженный историей смерти Бебенина гражданин Швеции Томас Мазетти организовал акцию, получившую название "плюшевый десант" — тогда Мазетти пролетел на самолете над территорией Беларуси, сбросив над Минском около 900 плюшевых мишек с прикрепленными к ним листовками с надписью: "Мы поддерживаем борьбу Беларуси за свободу слова". Как Мазетти рассказал журналистам, на такой полет он решился именно после прочтения статьи о загадочном повешении Бебенина.

Никита Кривцов

(Участвовал в протестах)

Много загадочного и в обстоятельствах смерти беларусского футбольного фаната Никиты Кривцова. 28-летнего мужчину нашли повешенным на дереве в лесопарке Минска 23 августа 2020 года (в разгар протестов против Александра Лукашенко). Кривцова разыскивали 12 дней, тогда он поехал на работу в село Королев Стан, и с тех пор на связь не выходил.

Следственный комитет Беларуси в официальном сообщении о смерти Кривцова настаивает на том, что тот не имел никакого отношения к протестам против Александра Лукашенко, не задерживался милицией, не участвовал в митингах, а телесных повреждений на его теле обнаружено не было.

По данным беларусских оппозиционных Telegram-каналов, тело мужчины было сильно избитым.

В свою очередь мать Никиты Кривцова Анжелика Кухта утверждает, что ее сын участвовал в митингах: в качестве доказательства она приводит видео, опубликованное в соцсетях, на котором, как она говорит, ее сын стоит с бело-красно-белым флагом напротив сотрудников милиции. По словам женщины, ей до сих пор не показали тело сына.

Видео разлетелось по Сети.

Убитый Никита Кравцов с бчб флагом на митинге в Молодечно pic.twitter.com/ZdHLfxZT7s — Boogiedog (@ Boogiedog3) August 23, 2020

Как рассказали друзья погибшего "Белсату", у Кривцова остался маленький ребенок.

"Никита очень сильно любил свою дочь. При встрече всегда первым вопросом было: "Как сын, семья?" (Кривцов всегда интересовался у друзей, как поживают их семьи. - Ред.). Врагов у него точно не было. Относительно того, планировал ли он участвовать в акциях протеста... Он говорил, что теперь у него есть семья и он боится ее потерять. Он был очень добрым и открытым парнем. Всегда придет на помощь", — рассказал один из друзей умершего.

Никита Кривцов с дочкой / Белсат

Константин Шишмаков

(Отказался подписать протокол на выборах)

18 августа 2020 (в разгар протестов против Александра Лукашенко) нашли повешенным 29-летнего директора военно-исторического музея Константина Шишмакова. Он работал в составе участковой избирательной комиссии во время президентских выборов и отказался подписывать итоговый протокол.

Мужчину нашли повешенным в лесу в Гродненской области. Местный следом тогда заявил, что смерть Шишмакова не носит криминального характера. С версией самоубийства согласен и отец умершего, который рассказал "Радио Свобода", что на теле его сына он не увидел никаких следов физического насилия. Впрочем мужчина допускает, что сына заставили пойти на самоубийство.

Константин Шишмаков / Наша Ніва

"Все началось именно 9-го числа, когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень — я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. он звонил жене и об этом рассказывал. Всю неделю Константин был в отпуске, она закончилась в пятницу. в субботу в музее рабочий день, и сын вышел на работу. В конце дня он позвонил жене, чтобы сказать: работать здесь он больше не хочет и не может", — рассказал tut.by отец Константина Андрей Шишмаков.

Напомним:

3 августа в одном из парков Киева нашли повешенным руководителя ОО "Беларусский дом в Украине" Виталия Шишова.

руководителя ОО "Беларусский дом в Украине" Виталия Шишова. Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Беларусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

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